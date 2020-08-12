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Spor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Madem paran yok...

Filip Novak transferi konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert ifadelerle tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Madem paran yok, Novak'a 3 milyon 650 bin euroyu nasıl veriyorsun?" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 14:48:00 - 2020-08-12 14:57:18
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler: Madem paran yok...

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın Riva’daki toplantısına katılan Ağaoğlu, Filip Novak transferini gündeme getirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Ahmet Ağaoğlu "Novak bizde 700 bin euro’ya oynuyordu. 900 bin euro önerdik ancak kabul etmedi. 1 milyon 650 bin euro’ya Fenerbahçe ile anlaştı. 1 milyon euro imza parası ve 1 milyon euro da menajerlik ücreti veriyorlar. Madem paran yok Novak’a 3 milyon 650 bin euro’yu nasıl veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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