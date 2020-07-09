  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası finali saat kaçta

Türkiye Kupası finali ne zaman? 5 Mayıs’ta oynanması planlanan Türkiye Kupası finali koronavirüs salgını sebebiyle ertelendi. 12 Haziran’da Süper Lig maçlarının başlamasının ardından Türkiye Kupası maçları da oynandı. Türkiye Kupası’nda Trabzonspor ve Alanyaspor adlarını finale yazdırdı. Futbolseverler sık sık “Türkiye Kupası finali ne zaman?” , “Türkiye Kupası finali ne zaman nerede oynanacak?” , “Türkiye Kupası finali seyircisiz mi oynanacak?” , “Türkiye Kupası finali ne zaman 2020” konularını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 09:07:00 -
Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası finali saat kaçta

Koronavirüs salgını spor müsabakalarını etkiledi. Ligler mart ayında tatil edildi. Alınan kararla 2. ve 3. Lig iptal edilirken Süper Lig ve TFF 1. Lig 12 Haziran’da yeniden oynanmaya başladı. Bu arada Türkiye Kupası yarı final maçları da oynandı ve finale çıkan takımlar belli oldu. Futbolseverler Trabzonspor Alanyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. İşte, TFF’den yapılan açıklama.

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası finali saat kaçta 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihini açıkladı. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Final müsabakası saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

Süper Lig yabancı kuralı | TFF yabancı kuralı son gelişme
Süper Lig yabancı kuralı | TFF yabancı kuralı son gelişme

Spor

Süper Lig yabancı kuralı | TFF yabancı kuralı son gelişme

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi
Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi

Spor

Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig yeni sezon başlama tarihi

2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu
2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu

Spor

2. Lig'de kim şampiyon oldu? | TFF 3. Lig şampiyonu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı