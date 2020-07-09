Koronavirüs salgını spor müsabakalarını etkiledi. Ligler mart ayında tatil edildi. Alınan kararla 2. ve 3. Lig iptal edilirken Süper Lig ve TFF 1. Lig 12 Haziran’da yeniden oynanmaya başladı. Bu arada Türkiye Kupası yarı final maçları da oynandı ve finale çıkan takımlar belli oldu. Futbolseverler Trabzonspor Alanyaspor maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. İşte, TFF’den yapılan açıklama.

Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor Türkiye Kupası finali saat kaçta

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Ziraat Türkiye Kupası finalinin tarihini açıkladı. Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 29 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Final müsabakası saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.