Trabzonspor, Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak

TRABZON (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını gerçekleştireceği Avusturya'da 5 hazırlık maçı oynayacak. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, takımın 20 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya gideceği belirtildi. Kamp süresince takımın 5 hazırlık maçı oynayacağı vurgulanan açıklamada, ilk maçın 22 Temmuz'da Macaristan'ın Haladas Szombathely takımı ile oynanacağı aktarıldı. Bordo-mavililer, 23 Temmuz'da Ajman Club (Birleşik Arap Emirlikleri), 25 Temmuz'da TSG 1899 Hoffenheim (Almanya), 27 Temmuz'da Parma Calcio 1913 (İtalya), 29 Temmuz'da ise Hellas Verona (İtalya) ile karşılaşacak.

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