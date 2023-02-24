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Spor Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti
Spor

Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Konferans Ligi play-off turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Basel sahasında Trabzonspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 01:26:00 -
Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti

Basel ile Trabzonspor, St. Jakob-Park Stadı'nda karşı karşıya geldi. 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Basel tur atladı.

Basel'e turu getiren golleri 13. dakika Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri kaydetti.

Trabzonspor'da Bakasetas 27. dakika penaltı vuurşunda topu yandan dışarı attı.

Basel bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

Trabzonspor VAR'a takıldı!

Trabzonspor'un 51. dakika kazandığı penaltı ve 61. dakiakda Denswil ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Basel: 2 - Trabzonspor: 0

Stat: St. Jakob-Park

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Basel: Hitz, Lang, Pelmard, Frei, Kade (Dk. 69 Lopez), Novoa (Dk. 63 Ndoye), Burger, Xhaka (Dk. 63 Males), Amdouni, Zeqiri (Dk. 82 Nuhu), Diouf

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bartra, Denswil, Hugo (Dk. 46 Peres), Larsen (Dk. 81 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Siopis (Dk. 60 Umut Bozok), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 13 Amdouni, Dk. 76 Zeqiri (Basel)

Sarı kartlar: Dk. 15 Doğucan Haspolat, Dk. 29 Larsen (Trabzonspor) Dk. 59 Xhaka, Dk. 81 Zeqiri, Dk. 88 Ndoye (Basel)

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