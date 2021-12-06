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Spor Trabzonspor arayı açıyor
Spor

Trabzonspor arayı açıyor

Ligde 15. hafta müsabakaları tamamlandı. Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 39'a çıkaran Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 23:16:00 -
Trabzonspor arayı açıyor

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe-Gaziantep FK müsabakaları yapıldı.

İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor golsüz berabere kalırken, Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.

Sonuçlar

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0

Galatasaray-Altay: 2-2

Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3

GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0

Göztepe-Gaziantep FK: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

16. haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

10 Aralık Cuma:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

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