Trabzonspor arayı açıyor
Ligde 15. hafta müsabakaları tamamlandı. Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 39'a çıkaran Trabzonspor, liderliğini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış gününde İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe-Gaziantep FK müsabakaları yapıldı.
İttifak Holding Konyaspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor golsüz berabere kalırken, Göztepe, Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordo-mavililer, en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını 12'ye yükseltti.
Sonuçlar
Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Trabzonspor-Adana Demirspor: 2-0
Galatasaray-Altay: 2-2
Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0
Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: 0-3
GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 4-0
İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0-0
Göztepe-Gaziantep FK: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
16. haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:
10 Aralık Cuma:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)