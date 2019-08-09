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Trabzonspor aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Sürpriz isim

Golcü arayışlarını hızlandıran Trabzonspor, Fransa Lig 1 takımlarından Saint Etienne’de top koşturan Lois Diony için girişimlere başladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 12:10
Trabzonspor aradığı golcüyü Fransa'da buldu! Sürpriz isim

Trabzonspor transfer edeceği golcü için araştırmalarını sürdürüyor. Fransa basınında çıkan haberlere göre Bordo-Mavili ekibin kurmayları Everton’dan kiralamak için uğraştıkları Oumar Niasse’nin olmama ihtimaline karşılık Saint Etienne’den Lois Diony için girişimde bulundu.

 

Yeni golcü Fransa'dan

26 yaşındaki santrfor için şartlar soruldu. 2017’de Saint Etinenne, Dijon’dan 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı 1.83 metre boyundaki oyuncuyu, aynı sezonun devre arasında Bristol City’ye kiralık olarak yollamıştı. Geçen sezon Fransız kulübünün formasını giyen Diony, tüm kulvarlarda 32 maça çıkmış, 7 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Fransız medyası Diony’nin Trabzonspor’a gitmeye sıcak baktığını da yazdı. Golcü listesinin başında yer alan Niasse için, Trabzonspor’un ısrarının sürdüğü İngiliz basınında yer aldı. Bordo-Mavililer’in Everton’la kiralama şartları üzerine pazarlık yaptığı kaydedildi. Takımda 5. santrfor durumuna düşen Niasse’nin, Trabzonspor’u çok istediği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 12:10
  1. Trabzonspor
  2. Lois Diony
  3. Saint Etienne
  4. Fransa Ligue 1

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