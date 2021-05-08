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Trabzonspor Antalyaspor'u 2 golle devirdi
Spor Trabzonspor Antalyaspor'u 2 golle devirdi
Spor

Trabzonspor Antalyaspor'u 2 golle devirdi

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:06:00 -
Trabzonspor Antalyaspor'u 2 golle devirdi

Süper Lig'in 40. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 2-1'lik skorla kazandı.

Trabzonspor, 12. dakikada Anthony Nwakaeme'nin golüyle öne geçti. 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 12 maç sonrası fileleri havalandırdı.

15. dakikada Djaniny'nin fileleri havalandırdığı pozisyonun öncesinde ise VAR uyarısıyla ofsayt tespit edildi.

Trabzonspor, 50. dakikada Abdülkadir Ömür ile ikinci golü buldu. Genç yetenek, ligin ilk haftasındaki Beşiktaş maçından sonra tekrar golle buluştu.

Antalyaspor'un tek golü ise 67. dakikada Amilton'dan geldi.

Namağlup serisini 10 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 67'ye yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Antalyaspor, 43 puanda kaldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise gelecek haftayı BAY geçip ardından Konyaspor'u konuk edecek.

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