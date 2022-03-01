Trabzonspor Antalyaspor muhtemel 11’leri: Trabzonspor Antalyaspor maç kadrosu!
Süper Lig’de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalyaspor'u konuk edecek. Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Trabzonspor Antalyaspor maçı hakem Atilla Karaoğlan. Trabzonspor Antalyaspor kadrosu da merak ediliyor. İşte Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası maçı muhtemel 11’ler…
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 yenen Trabzonspor, sahasında 355 gündür mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, bu sezon da 14 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 20 karşılaşmada 14 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısını gösterdi. Süper Lig’de bu sezon çok iyi performans sergileyen Trabzonspor aynı başarıyı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında da göstermek istiyor. İşte Trabzonspor - Antalyaspor Ziraat Türkiye Kupası muhtemel 11'leri
Trabzonspor Antalyaspor muhtemel 11’leri
Çeyrek finaldeki ilk maçta Trabzonspor sahasında bugün Fraport TAV Antalyaspor ile saat 20.30’da karşılaşacak. İşte Trabzonspor Antalyaspor muhtemel 11’leri:
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Assan, Denswil, Vitor Hugo, Yusuf Erdoğan, Berat Özdemir, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Djaniny, Kouassi, Fode Koita
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Hakan, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan, Adriano
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman?
Bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
2 Mart Çarşamba yarın hangi maçlar var?
17.00 Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
20.30 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)
3 Mart Perşembe kimin maçı var?
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (Bahçeşehir Okulları)