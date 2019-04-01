Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü



TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Kaptan Cemil Usta Sahası'nda bir günlük iznin ardından basına kapalı gerçekleşen akşam antrenmanında futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çalıştı. Antrenmanda ısınmanın ardından oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Trabzonspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.



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