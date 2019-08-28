Trabzonspor, AEK maçına hazır

TRABZON (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Yunanistan temsilcisi AEK ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi ile Kamil Ahmet Çörekçi, takımdan ayrı koşu yaptı. Antrenman eksiği bulunan yeni transfer Sturridge ise salonda çalıştı. Yeni Malatyaspor maçının ardından ilk antrenmana çıkmayarak salonda çalışan Arjantinli oyuncu Jose Sosa ise idmanda yer aldı. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

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