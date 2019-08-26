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Trabzonspor AEK maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor AEK maçı için geri sayım başladı. Trabzonspor ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle öne geçmişti. Şimdi ise AEK karşısında galibiyet umuyor. Peki Trabzonspor AEK maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:40
Trabzonspor AEK maçı ne zaman hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor AEK maçı için geri sayım başladı. Trabzonspor ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle öne geçmişti. Şimdi ise AEK karşısında galibiyet umuyor. Peki Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor AEK maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor ile AEK karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - AEK maçı 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yunanistan temsilcisi AEK için Trabzonspor hazırlığı

Spor Toto Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Sosa salonda çalıştı. Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanı koşuyla tamamlarken diğer futbolcular yarı alanda pas çalışması yaptı.

Trabzonspor ile dün resmi sözleşme imzalayan Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştıktan sonra soyunma odasına gitti.

İdmanda kondisyon çalışması yapan oyuncuların ise antrenmanın son anlarında oldukça yorgun düştükleri görüldü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarına devam edecek.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:40
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