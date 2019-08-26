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Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı

- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı- Yeni transfer Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıktı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:55
Trabzonspor, AEK maçı hazırlıklarına başladı


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de dün Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 29 Ağustos Perşembe günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı bulunan Sosa salonda çalıştı. Onazi ve Kamil Ahmet Çörekçi takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeni Malatyaspor maçında forma giyen oyuncular, idmanı koşuyla tamamlarken diğer futbolcular yarı alanda pas çalışması yaptı.


- Daniel Sturridge ilk antrenmanına çıktı


Trabzonspor ile dün resmi sözleşme imzalayan Daniel Sturridge, bordo-mavili takımla ilk idmanına çıktı. İngiliz oyuncu antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştıktan sonra soyunma odasına gitti.

İdmanda kondisyon çalışması yapan oyuncuların ise antrenmanın son anlarında oldukça yorgun düştükleri görüldü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla AEK maçının hazırlıklarına devam edecek.


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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:55
  1. AEK
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