Trabzonspor-Adana Demirspor maç sonucu! Trabzonspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor-Adana Demirspor maçı ne oldu? Süper Lig'in 15.haftasında Trabzonspor evinde Adana Demirspor’u konuk etti. Peki, Trabzonspor-Adana Demirspor kaç kaç bitti? Trabzonspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç? soruları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Trabzonspor-Adana Demirspor maçı kaç kaç

Trabzonspor 1-0 Adana Demirspor maçta ilk yarı oynanıyor. Trabzonspor 26. dakikada Nwakaeme'nin golüyle öne geçti.

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı saat 16:00'da başladı. Kritik mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak. Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında yenilgi almaması durumunda 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde edecek.

Trabzonspor-Adana Demirspor 11’leri

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Vitor Hugo, Denswil, Siopis, Berat, Hamsik, A. Ömür, Nwakaeme, Cornelius.

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli