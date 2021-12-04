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Spor Trabzonspor Adana Demirspor maç kadrosu! Trabzonspor Adana Demirspor 11’leri
Spor

Trabzonspor Adana Demirspor maç kadrosu! Trabzonspor Adana Demirspor 11’leri

Süper Lig’de lider koltuğunu kimseye kaptırmayan Trabzonspor’un 36 puanı bulunmakta. Süper Lig’in 15. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek olan Karadeniz temsilcisi, Adana Demirspor karşılaşmasından da yüzününü akıyla çıkmak istemekte ve 3 puanı cebe koymak için kıyasıya bir mücadele verecek. Trabzonspor taraftarı ise Trabzonspor’un Adana Demirspor maçı 11’lerini merak ediyor. Peki Trabzonspor Adana Demirspor maçında kimler oynayacak? İşte Trabzonspor Adana Demirspor 11’leri.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:06:00 - 2021-12-04 15:17:26
Trabzonspor Adana Demirspor maç kadrosu! Trabzonspor Adana Demirspor 11’leri

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında bugün sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus, yönetecek.

Ligde 36 puanla liderlik koltuğunda oturan ve en yakın rakibi Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde bulunan bordo-mavililer, bu avantajını sürdürmek istiyor. Oynadığı son 7 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, Adana Demirspor maçından da galibiyetle ayrılarak art arda 8. galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Trabzonspor’un Adana Demirspor maçı 11’leri

Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Vitor Hugo, Denswil, Berat, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Deli, Samet, Rassoul, Stambouli, Sinan, Bjarnason, Akintola, Yunus, Balotelli.

Trabzonspor, Adana Demirspor karşısında kaybetmemesi halinde 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kıracak.

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