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Spor Trabzonspor 3 golle turladı
Spor

Trabzonspor 3 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0'lık skorla yenerek turladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 21:19:00 -
Trabzonspor 3 golle turladı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi. Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, gövde gösterisi yaptı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi.

Naci fırtına gibi esti

Bordo-Mavililer'de 10. dakikada perdeyi Umut Bozok açtı. 28'de Naci Ünüvar sahneye çıktı. Naci, 79'da bir gol daha atarak derbiyi 3-0'a getirdi. Bordo-Mavililer maçı 3-0 kazandı.

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