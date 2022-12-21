Trabzonspor 3 golle turladı
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Samsunspor'u 3-0'lık skorla yenerek turladı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karadeniz derbisinde Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi. Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak Bordo-Mavililer, gövde gösterisi yaptı.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur karşılaşmasında Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup ederek Son 16 Turu'na yükseldi.
Naci fırtına gibi esti
Bordo-Mavililer'de 10. dakikada perdeyi Umut Bozok açtı. 28'de Naci Ünüvar sahneye çıktı. Naci, 79'da bir gol daha atarak derbiyi 3-0'a getirdi. Bordo-Mavililer maçı 3-0 kazandı.