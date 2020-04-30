Trabzonspor, 23 milyon lira kar açıkladı

Trabzonspor Kulübü Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 23 milyon lira kar açıkladıklarını bildirdi.

Ertuğrul Doğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bordo-mavili kulübün 9 aylık mali tablosunu KAP'a bildirdiklerini belirterek, "1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki mali tablolarımıza göre 23 milyon lira kar açıkladık. Geçen yılın aynı döneminde ise 63 milyon lira zarardaydık." ifadelerini kullandı.

Her alanda doğru adımlar atarak kulübün ekonomisini dengelemek için var güçleriyle çalıştıklarını aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"Ancak dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını maalesef ekonomimizde olumsuz etkiler yaratacaktır. Bu dönemi en az hasarla geçebilmek amacıyla elbette bazı tedbirler alacağız. Bunun yanında Trabzonsporumuz, bu döneme en hazırlıklı giren kulüpler arasındadır. Özellikle futbolcu maliyetlerindeki doğru planlama ve altyapıya verdiğimiz önem, krizden en az hasarla çıkmamıza vesile olacaktır."