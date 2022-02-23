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Spor Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor
Spor

Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Spor Toto Süper Lig'de 26 hafta sonunda 63 puanla ilk sırada yer alan Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-23 11:22:00 -
Trabzonspor, 18 haftadır liderliğini sürdürüyor

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden liderliği devralan bordo-mavililer, daha sonra liderlik koltuğunu bırakmadı.

Karadeniz ekibi, ligde 19 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 63 puan toplarken en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 14 puanlık fark oluşturdu.

Trabzonspor, kalan 12 haftada şampiyonluk yolundaki avantajını koruyarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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