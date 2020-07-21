Trabzonpor’da şok karar! Hüseyin Cimşir ile yollar ayrıldı

Süper Lig’de yaşadığı puan kayıpları ile şampiyonluktan olan Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Cimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trabzonspor’un yaptığı açıklama, "Şirketimiz ile Teknik Direktör Sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir’e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.” ifadeleri yer aldı.