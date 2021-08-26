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Gündem Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile gülümseten diyaloğu
Gündem

Trabzonlu balıkçının köpekbalığı ile gülümseten diyaloğu

Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in ağına takılan köpekbalıkları ile diyaloğu görenleri güldürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 17:03:00 -

Trabzonlu balıkçı Ali Osman Erçin'in, ağına takılan köpekbalığı ile diyaloğu Karadeniz fıkralarını aratmadı.

Üçüncü kez gelince geri bırakmadı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan balıkçı Ali Osman Erçin, dün gece denize açıldı. Ağına iki defa köpekbalığı takılan Erçin, onu, suya geri bıraktı. Akçakale açıklarında avlanan balıkçının ağına üçüncü kez köpekbalığının takılmasıyla gülümseten diyalog başladı. Köpekbalığını ağdan kurtarmaya çalışan Trabzonlu balıkçı, "Atayrum onu denize yine geliy. Ben sana demedim mi daha gelme" şeklindeki ifadeleri ile izleyenleri gülümsetti.

"Nedir bu, sardınız bizim Karadeniz'i! Dur fenaluk yapma." tepkisi sosyal medyada viral oldu.

"Ben sana 'gelme' dedim. Koçum benim bir daha gelirsen tavada kızartıp yerim seni bak. Benim lafım peşindir, hiç darılıp gücenme. Ne burun var sende aynı benzedi büyükbabamın burnuna. Sen yine geldin mi? Ben sana geçen gün demedim mi bizim ağa gelme! Özledin mi beni? Senin için bana, 'bir daha gelirse sakın denize atma onu güzel yeniyor.' dediler. Ne diyorsun yiyim mi seni? Seninle beraber resim çekildik. Aynı karede poz verdik. Dediler, senin için 'öldü', dedim 'ölmedi efsane geri döndü.' Atıyım seni denize ama gelme. Bitsin aramızdaki samimiyetlik. Yüzde git oğlum daha gelme sakın."

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