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Ekonomi Trabzon'dan Rusya'ya ihracat yüzde 19 arttı
Ekonomi

Trabzon'dan Rusya'ya ihracat yüzde 19 arttı

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu: - "İlimizden Rusya'ya yapılan ihracatın artış potansiyelini sürdüreceğine inanıyoruz ve bu kapsamda da yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:36:02 -
Trabzon'dan Rusya'ya ihracat yüzde 19 arttı

TRABZON (AA) - Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19 artarak 99 milyon 621 bin 376 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Trabzon'dan Rusya'ya yılın 9 ayında 99 milyon 621 bin 376 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Kentten geçen yılın aynı döneminde de Rusya'ya 83 milyon 460 bin 998 dolarlık ihracat yapıldığını belirten Kalyoncu, böylece bu dönemde Rusya'ya yapılan ihracatın yüzde 19 arttığını ifade etti.

Kalyoncu, Rusya'nın, bölgenin ve kentin en önemli ihracat pazarlarından olduğunu dile getirerek, kentten Rusya'ya bu dönemde yaş meyve sebze ürünleri başta olmak üzere 21 sektörden ihracat yapıldığını vurguladı.

Yaş meyve sebze ürünleri ihracatının da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8 artarak 86 milyon 62 bin 828 dolara ulaştığına işaret eden Kalyoncu, "Bu dönem ayrıca geçen yılın aynı döneminde ihracat yapılmayan su ürünleri sektörü de ikinci sırada yer aldı. Trabzon'dan bu dönem Rusya'ya 10 milyon 62 bin 79 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi. Su ürünleri ihracatını, 1 milyon 990 bin 448 dolarlık payı ile fındık ve mamulleri takip etti." diye konuştu.

Kalyoncu, kentten Rusya'ya yapılan ihracattan beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekerek, "İlimizden Rusya'ya yapılan ihracatın artış potansiyelini sürdüreceğine inanıyoruz ve bu kapsamda da yıl sonunu çok daha güzel rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.


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