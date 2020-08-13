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Aktüel

Trabzon'daki turizm merkezlerinde Kovid-19 denetimleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:13:42 -
Trabzon'daki turizm merkezlerinde Kovid-19 denetimleri sürüyor

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önemli turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı başta olmak üzere il genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmesini sağlamak adına tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı.

Trabzon'un en çok ziyaret edilen turizm merkezleri arasında yer alan Uzungöl ve Sümela Manastırı ile şehrin dört bir yanında 24 saat görev yapan ekipler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili vatandaşları bilgilendiriyor.

Zabıta ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de günlük yıkama ve dezenfekte çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, cadde ve sokaklardaki kaldırımların iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için de yoğun denetim yapıyor. İş yeri sahiplerini uyaran ekipler, kaldırımlara ve engelli rampalarının önüne park eden otomobil ve motosiklet sahiplerine de cezai işlem uyguluyor.

Salgının en hafif düzeyde atlatılabilmesi için hem Trabzonlular hem de il dışından gelenlerin, kurallara uymaları isteniyor.

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