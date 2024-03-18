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Spor Trabzon'daki skandal sonrası Fenerbahçe'den açıklama: Devletimiz bizimle
Spor

Trabzon'daki skandal sonrası Fenerbahçe'den açıklama: Devletimiz bizimle

Yeniakit Publisher
2024-03-18 14:06:00 -
Trabzon'daki skandal sonrası Fenerbahçe'den açıklama: Devletimiz bizimle

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili Trabzon Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla konuşup gerginliğini artırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine burada açıklama yapıyoruz." dedi.

Fenerbahçeli yönetici, "Yaşananları hep beraber gördük. Olayların başından beri Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Devletimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Trabzonsporlu yöneticiler hep bizle beraberdi." ifadelerini kullandı.

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Taraftarlara seslenen Kızılhan, "Taraftarımızın öfkesini, sinirini anlıyorum. Sakin olmamız gerekiyor. Şu an adli bir vaka. Gerekli açıklamaları, gereken zamanlarda yapacağız. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bütün takım sağ salim uçakta. İstanbul'a doğru yola çıkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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