Trabzon'daki skandal sonrası Fenerbahçe'den açıklama: Devletimiz bizimle
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Trabzonspor maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili Trabzon Havalimanı'nda açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Çok gergin bir akşam yaşıyoruz. Çok fazla konuşup gerginliğini artırmak istemiyorum. Devletimizin tavsiyesi üzerine burada açıklama yapıyoruz." dedi.
Fenerbahçeli yönetici, "Yaşananları hep beraber gördük. Olayların başından beri Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, Devletimiz, Emniyet Müdürlerimiz, Trabzonsporlu yöneticiler hep bizle beraberdi." ifadelerini kullandı.
Taraftarlara seslenen Kızılhan, "Taraftarımızın öfkesini, sinirini anlıyorum. Sakin olmamız gerekiyor. Şu an adli bir vaka. Gerekli açıklamaları, gereken zamanlarda yapacağız. Taraftarlarımıza sesleniyorum, bütün takım sağ salim uçakta. İstanbul'a doğru yola çıkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.
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