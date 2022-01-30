Trabzon’daki karayolu yatırımları 26.6 milyar liraya ulaştı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 2003’te kentteki bölünmüş yol uzunluğunun 73 kilometre olduğu hatırlatıldı. 2002-2022 döneminde inşa edilen 193 kilometrelik yeni bölünmüş yolla uzunluğun 266 kilometreyi bulduğu anımsatıldı. Trabzon’da 8’i tek ve 11’i çift tüp olmak üzere 19 tünelin hizmete açıldığı ayrıca 107 köprünün tamamlandığı vurgulanan açıklamada “1993-2002 döneminde ile yapılan karayolu yatırımları 5 milyar 991 milyon liraydı. Bu rakamı 26 milyar 613 milyon liraya çıkardık” ifadeleri kullanıldı. Şu anda Trabzon Şehir Geçişi Devlet Yolu, Maçka-Karahava, Araklı-Dağbaşı-Uğrak, Akçaabat-Düzköy Yolu dahil 23 projenin devam ettiği aktarıldı.