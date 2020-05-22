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Trabzon'da yolcu minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:11:03 -
Trabzon'da yolcu minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yolcu minibüsü ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akçaabat ilçesi istikametine giden Murat Topal idaresindeki 61 M 0998 plakalı yolcu minibüsü ile Erdal Zeynel yönetimindeki 61 EE 198 plakalı pikap, Akyazı Tüneli'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Topal ile minibüsteki 5 kişi ve pikapta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünel içinde bir süre uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, trafikte aksama yaşanmaması için araçları kenarında Akyazı Stadı'nın da bulunduğu eski sahil yoluna yönlendirdi.

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