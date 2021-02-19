Trabzon’da yeni korona yasaları neler? Trabzonspor maçı izlemek yasaklandı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre geçen hafta Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun olmak üzere Karadeniz bölgesindeki beş il 100 bin kişideki vaka sayısında öne çıktı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte bundan böyle vaka artışlarının önüne geçilmesi için yeni tedbirlerin alındığını duyurdu. Vali Ustaoğlu, “Artık bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimse denetim, ceza ise ceza, iş yeri kapatma ise kapatma. Ne gerekiyorsa yapılacak. Artık başka çaremiz kalmadı. Herkesin dikkatli olması gerekiyor” diye konuştu.

Trabzon’da yeni korona yasaları neler?

Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu iller sıralamasında ilk sırada yer alan Trabzon'da İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca ilave tedbirler alınmaya devam ediliyor. Kentte cenaze namazlarının en fazla 30 kişi ile sınırlandırılarak kılınması, evlerde toplu olarak bir araya gelinmeler ve aile içi buluşmalara denetim getirilmesine kadar alınan tedbirlere yenileri eklendi. Cadde ve sokaklarda artırılan polis ekipleri ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yoğunlaştırıldı. Kısıtlamalarda ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara izin verilmeyecek, giriş ve çıkışlarında polis kontrol noktaları oluşturulacak.

Trabzonspor maçı izlemek yasaklandı mı?

Kentte özellikle Trabzonspor maçının olduğu günlerde bir araya toplanan grupların televizyondan maç izlediği duyumları üzerine sıkı denetimler yapılacak. Kentte alınan kararları denetlemek için 939 kişilik, 242 ekip sahada denetimlere başladı. Kentte vaka artışlarına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu dikkat çekti.