Koronavirüs salgını sebebiyle köy okullarında 15 Şubat Pazartesi günü okullar açıldı. Ancak kar yağışının etkili olduğu yerlerde yüz yüze eğitim ertelendi. Peki, Trabzon’da yarın okullar tatil mi?

Trabzon’da yarın okullar var mı? Trabzon okullar açık mı 18 Şubat

Maçka Kaymakamlığından yapılan açıklama, "Yoğun kar yağışı, buzlanma ve salgın hastalık riski nedeniyle ilçe genelinde yüz yüze eğitime başlayan tüm eğitim öğretim faaliyetlerine 2 gün süreyle ( 18-19 Şubat 2021) ara verilmiştir" denildi

Araklı Kaymakamlığından yapılan açıklamada " Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitime 18-19 Şubat Perşembe ve Cuma günleri, iki gün süreyle ara verilmiştir” denildi.