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Trabzon'da yakalanan FETÖ’cü tutuklandı!

Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi. ByLock kullandığı tespit edilen şüpheli Samsun’da tutuklandı.

20 Ağustos 2019 Salı 15:57
Trabzon'da yakalanan FETÖ’cü tutuklandı!

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında Trabzon'da yakalanan şüpheli, Samsun'da tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen FETÖ/PDY şüphelisi B.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Trabzon'da FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adresi belirleyen ekipler, ByLock kullandığı tespit edilen şüpheliyi yakaladı.

Samsun'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan Samsun kent merkezinde gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi S.Y. isimli kadın da çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 15:57
  1. FETÖ/PDY
  2. Trabzon
  3. Samsun
  4. ByLock
  5. operasyon

YORUM YAZ

  • Ben sizinBen sizin39 dk önce
    Yerinizde olsam bunları hapse atmam yakaladığımı asarım nasılsa bu insanlar artık size düşman fırsat ellerine geçerse vay halinize çünķügerçekten suçlumu bilmiyorsunuz habire torba doldurmak için herkedi ve her kesimi bir şekilde suçlayatak

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