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Trabzon'da turistlerin çantasından para çalan 4 kişi enselendi

Bir mağazada turistlerin çantalarından para çaldığı iddia edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:37
Trabzon'da turistlerin çantasından para çalan 4 kişi enselendi

Trabzon'da bir mağazada, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çaldıkları öne sürülen yabancı uyruklu dört kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir giyim mağazasında, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerin takibi sonucu üçüSuriyeli ve biri Iraklı dört kişi, kullandıkları araçla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 610 dolar, 2 bin 820 lira ve 35 bin 317Irak dinarı ele geçirildi.

Suriyelilerden birinin Antalya'da yapılan hırsızlığın şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:37
  1. Antalya
  2. Trabzon
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  4. Suriye uyruklu zanlılar
  5. ırak uyruklu

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