Trabzon'da turistlerin çantasından para çalan 4 kişi enselendi

Trabzon'da bir mağazada, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çaldıkları öne sürülen yabancı uyruklu dört kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir giyim mağazasında, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.

Ekiplerin takibi sonucu üçüSuriyeli ve biri Iraklı dört kişi, kullandıkları araçla yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 610 dolar, 2 bin 820 lira ve 35 bin 317Irak dinarı ele geçirildi.

Suriyelilerden birinin Antalya'da yapılan hırsızlığın şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.