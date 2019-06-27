Trabzon'da turistlerin çantasından para çalan 4 kişi enselendi
Bir mağazada turistlerin çantalarından para çaldığı iddia edilen 4 yabancı uyruklu yakalandı.27 Haziran 2019 Perşembe 13:37
Trabzon'da bir mağazada, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çaldıkları öne sürülen yabancı uyruklu dört kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bir giyim mağazasında, turistlerin çantalarından toplam 2 bin 400 dolar çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü.
Ekiplerin takibi sonucu üçüSuriyeli ve biri Iraklı dört kişi, kullandıkları araçla yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 bin 610 dolar, 2 bin 820 lira ve 35 bin 317Irak dinarı ele geçirildi.
Suriyelilerden birinin Antalya'da yapılan hırsızlığın şüphelisi olarak arandığı öğrenildi.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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