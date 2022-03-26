Trabzon'da trafikte silahlı saldırı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.
Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden S.T'nin (42) kullandığı 61 KL 961 plakalı otomobile silahla ateş edildi.
Kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralanan S.T, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı O.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.