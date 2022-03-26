  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Trabzon'da trafikte silahlı saldırı
Yerel

Trabzon'da trafikte silahlı saldırı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 17:44:00 -
Trabzon'da trafikte silahlı saldırı

Akçaabat ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde seyreden S.T'nin (42) kullandığı 61 KL 961 plakalı otomobile silahla ateş edildi.

Kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaralanan S.T, kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı O.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay