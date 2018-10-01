Trabzon'da toprak kayması meydana geldi
Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Duralı Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Olayda bir ev hasar gördü.01 Ekim 2018 Pazartesi 18:54
Trabzon'un Maçka ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev hasar gördü.
İlçeye bağlı Duralı Mahallesi'nde, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, Nazmiye (85) ve Ahmet Çolak'ın (86) yaşadığı evin üzerine düştü.
Evin duvarının yıkılması sonucu toprak ve kaya parçaları, felçi olan Nazmiye Çolak'ın bulunduğu odayı doldurdu.
Yatak ile gardırop arasında kalan Çolak, yara almadan kurtuldu.
Evden komşuları tarafından çıkarılan Çolak'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ev tahliye edilirken, Çolak çiftinin yakınları Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne yardım için başvuruda bulundu.
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