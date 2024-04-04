  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Trabzon'da TFF'ye protesto
Spor

Trabzon'da TFF'ye protesto

Yeniakit Publisher
2024-04-04 00:45:00 -
Trabzon'da TFF'ye protesto

Trabzon'da bir grup taraftar, 17 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının akabinde çıkan olaylara ilişkin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalar dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

Ortahisar ilçesinin Yalı Mahallesi'ndeki TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya gelen 70 kişilik taraftar grubu, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Murat Günaydın, "Başarılarımızı gölgelemek için her yola başvurdular, şimdi olduğu gibi hak etmediğimiz cezalara maruz bırakarak bizi kirli oyunlarının içine çekmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

Günaydın, "Şehrimize, halkımıza ve takımımıza yapılan bu çirkin hakaretlerin, karalamaların karşısında onurlu dik duruşumuzla sonuna kadar mücadelemizi verecek, hakkımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.

Çeşitli sloganlar atan grup, açıklamanın ardından dağıldı.

TFF'den Süper Kupa açıklaması
TFF'den Süper Kupa açıklaması

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TFF'den Süper Kupa açıklaması

Galatasaray'dan TFF'ye tepki!
Galatasaray'dan TFF'ye tepki!

Spor

Galatasaray'dan TFF'ye tepki!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23