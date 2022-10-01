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Yerel Trabzon'da sürücüsü indikten sonra kayarak şarampole devrilen beton mikseri yandı
Yerel

Trabzon'da sürücüsü indikten sonra kayarak şarampole devrilen beton mikseri yandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, sürücüsü araçtan indikten sonra kayarak 80 metrelik şarampole devrilen beton mikseri yandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-01 14:28:00 -
Trabzon'da sürücüsü indikten sonra kayarak şarampole devrilen beton mikseri yandı

İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'ne gelen beton mikserinin sürücüsü, yamaçtan düşen kaya parçalarını yoldan temizlemek için araçtan indi.

Bu sırada kayan beton mikseri, hızlanarak yaklaşık 80 metrelik şarampole yuvarlandı.

Yuvarlanma esnasında elektrik nakil hatlarının kablolarını koparan mikserde yangın çıktı.

Sürücünün ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince söndürülen yangında mikser kullanılamaz hale geldi.

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