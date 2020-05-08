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Aktüel

Trabzon'da sosyal medya aracılığıyla silah satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:58:57 -
Trabzon'da sosyal medya aracılığıyla silah satmaya çalışan kişi gözaltına alındı

TRABZON (AA) - Trabzon'da sosyal medya hesabı üzerinden ruhsatsız silah sattığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde bir kişinin ruhsatsız silah satışı yaptığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırma sonucu, şüphelinin sosyal medya hesabından başka bir platforma 3 tabanca eklediğinin tespit edilmesinin ardından operasyon gerçekleştirildi.

Zanlının evinde yapılan aramada, bacaya gizlenmiş ruhsatsız tüfek, 169 mermi, kabza, iğne ve emniyet tertibatı gibi çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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