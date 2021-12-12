Trabzon’da şoke eden olay! Eşine kızıp kediyi duvara fırlattı

Olay, 7 Aralık'ta Ortahisar ilçesinde yaşandı. Eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri 3 aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekibi sevk edildi. M.E. evden kaçarken eşi Y.E. şikayetçi oldu.

Yaralı kedi ise komşuların yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü. Başına aldığı darbe sonucu beyninde ödem oluştuğu belirlenen hayvan tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan M.E.'ye kediye şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı.

Kediye şiddet uygulayan kişiye idari işlem uygulandığını belirten Tüzün Kurban, “Bu olay adli vaka olarak görülmedi, şahıs idari ceza olarak 1500 lira para cezası aldı. Eğer hayvan ölürse bu sefer adli vaka olarak ceza alacak. Kişinin hapse girmesi için bu hayvanın ölmesi mi gerekiyor? Bu cezalar daha ağırlaştırılmalı. Şiddetin de hapis cezası olmalı” diye konuştu.

Kurban, “Olaydan çok etkilendi. Dokunmaya kıyamıyoruz. Her insan hayvan bakmamalı. Biz zaten insanlara çok zor güvenip sahiplendiriyoruz. Kimse hayvan bakmak zorunda da değil. Bu kedi Scottish Fold cinsi pahalı bir kedi. Bunlar zaten doğuştan narin hayvanlar. ‘Parayla alındığı için değerlidir, şiddete uğramaz’ görüşü de var ama bu da şiddete uğruyor. Hiç kimse hayvan bakmak zorunda değil. Bakmayın, sevmeyin ama onlara zarar da vermeyin” ifadelerini kullandı.

Veteriner kliniğinde bulunduğu sırada iki kadının gözyaşları içerisinde kediyi getirdiğini anlatan Göktuğ Hacıfettahoğlu da, “Ben de oraya kedi getirmiştim. O anda iki kadın ağlayarak içeri girdiler, 'kediye dayak atıldı' dediler. Kediyi kutusundan çıkardıklarında ağlayarak tepki veriyordu. Şu anki haline göre daha kötüydü. Boynu ve başı şişkindi. Bugün çok daha ümit veriyor bize” dedi.