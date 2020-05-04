Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza
TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 161 kişiye idari para cezası kesildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon'da, 161 kişinin uygulamayı ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu kişilere toplam 170 bin 674 lira para cezası verildiği kaydedildi.