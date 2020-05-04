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Aktüel

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:38:45 -
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere ceza

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 161 kişiye idari para cezası kesildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 31 il arasında yer alan Trabzon'da, 161 kişinin uygulamayı ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilere toplam 170 bin 674 lira para cezası verildiği kaydedildi.


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