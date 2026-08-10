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İçine girip saatlerce bekliyorlar: Dışarı çıkarmak yasak!

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İçine girip saatlerce bekliyorlar: Dışarı çıkarmak yasak!

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bulunan Sülüklü Göl, çevre illerden şifa bulmak isteyenlerin akınına uğruyor.

#1
Foto - İçine girip saatlerce bekliyorlar: Dışarı çıkarmak yasak!

Gördük Dağları'nın güney yamacında, yaklaşık bin 500 metre yükseklikteki zorlu coğrafyanın arasında gizlenmiş bu doğa harikası, el değmemiş yapısı ve temiz havasıyla çevre illerden gelen binlerce yerli turisti ağırlıyor.

#2
Foto - İçine girip saatlerce bekliyorlar: Dışarı çıkarmak yasak!

SAATLERCE DENİYORLAR Etrafı sarp zirvelerle çevrili olan Sülüklü Göl, adını içinde barındırdığı ve alternatif tıpta sıkça kullanılan doğal sülüklerden alıyor. Özellikle eklem ağrıları, varis ve çeşitli cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılan bu sülükler, Gürgenli köyü yakınlarındaki bu bölgeyi adeta bir doğal şifa merkezi haline getirmiş durumda. Göle gelen ziyaretçiler, dağların serin esintisi eşliğinde ayaklarını suya bırakarak saatlerce doğal tedavi yöntemlerini deniyor.

#3
Foto - İçine girip saatlerce bekliyorlar: Dışarı çıkarmak yasak!

YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA KAVUŞTU Geçtiğimiz yıllarda yaşanan kuraklık tehlikesini kış ve bahar aylarında etkili olan kar ve yağmur yağışlarıyla tamamen atlatan göl, eski ihtişamına ve yüzde 100 doluluk oranına yeniden kavuştu.

#4
Foto - İçine girip saatlerce bekliyorlar: Dışarı çıkarmak yasak!

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU ZİRVEYE ULAŞTI

#5
Foto - İçine girip saatlerce bekliyorlar: Dışarı çıkarmak yasak!

Suyun geri dönmesiyle birlikte Gördük Dağları'nın eteklerindeki ziyaretçi yoğunluğu da zirveye ulaştı. Bölgedeki ekolojik dengenin korunması amacıyla, gölden dışarıya ticari veya kişisel amaçla sülük çıkarılmasının ise kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Bölgedeki korucular, göl çevresinde devriye görevi yaparak vatandaşları sülük almamaları konusunda uyarıyor.

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