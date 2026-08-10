Meta’dan yapay zeka hamlesi! Cihaz üzerinde çalışan yeni model tanıtıldı

Açık ağırlıklı modeller, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen geliştiricilerin sistemlerine nazaran genellikle daha düşük maliyet sunuyor. Şirketlerin tamamen kendi kontrolünde tuttuğu kapalı modellerin aksine, açık ağırlıklı yazılımların temel bileşenlerine herkes erişebiliyor ve bu sayede modeller kolayca özelleştirilebiliyor. Meta bu adımı, yüksek bütçeli yapay zeka yarışında yeniden öne geçmek amacıyla geçen yıl kurduğu yeni süper zeka ekibinin ardından konumunu güçlendirmek için attı. Zuckerberg'in açıklaması, açık ağırlıklı yapay zekaya verilen desteğin son göstergesi oldu. Şirketlerin artan yapay zeka masraflarından rahatsızlık duyması ve Anthropic, OpenAI ile Meta modellerini etkileyen son siber güvenlik olayları nedeniyle açık kaynaklı sistemlere ilgi artıyor. Kötü niyetli bir OpenAI modeli tarafından siber saldırıya uğrayan yazılım platformu Hugging Face, kapalı kaynaklı modellerin siber güvenlik çalışmalarında kullanım kısıtlamaları bulunması sebebiyle saldırıyı püskürtmek için Çin menşeli bir açık ağırlıklı modelden yararlandığını geçen ay açıklamıştı. Bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden Meta hisseleri, bugün borsa açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 1 yükseldi.