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Meta’dan yapay zeka hamlesi! Cihaz üzerinde çalışan yeni model tanıtıldı

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Meta’dan yapay zeka hamlesi! Cihaz üzerinde çalışan yeni model tanıtıldı

Meta, doğrudan kişisel cihazlarda çalışabilen yeni yapay zeka modeli Muse Glimmer'ı kullanıma sunduğunu duyurdu. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Çinli rakiplerle rekabet edebilmek için açık kaynaklı modellerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti.

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Foto - Meta’dan yapay zeka hamlesi! Cihaz üzerinde çalışan yeni model tanıtıldı

Sosyal medya devi Meta, bugün açık ağırlıklı yeni yapay zeka modelini kullanıma sunduğunu ve yakında benzer modelleri piyasaya süreceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Çinli rakiplerle daha iyi rekabet edebilmek adına ABD'de açık kaynaklı yapay zeka modellerinin önündeki engellerin azaltılması gerektiğini söyledi. Muse Glimmer adı verilen yeni model, rakiplerin öncü yapay zeka sistemlerine kıyasla çok daha küçük bir boyuta sahip. Otonom görevler icra etmek üzere tasarlanan model, tek bir ekran kartıyla bilgisayarlarda çalışabiliyor. Şirket bu adımla, doğrudan kişisel cihazlar üzerinde faaliyet gösteren yapay zeka sistemlerine yönelik talebi karşılamayı hedefliyor.

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Foto - Meta’dan yapay zeka hamlesi! Cihaz üzerinde çalışan yeni model tanıtıldı

Açık ağırlıklı modeller, OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen geliştiricilerin sistemlerine nazaran genellikle daha düşük maliyet sunuyor. Şirketlerin tamamen kendi kontrolünde tuttuğu kapalı modellerin aksine, açık ağırlıklı yazılımların temel bileşenlerine herkes erişebiliyor ve bu sayede modeller kolayca özelleştirilebiliyor. Meta bu adımı, yüksek bütçeli yapay zeka yarışında yeniden öne geçmek amacıyla geçen yıl kurduğu yeni süper zeka ekibinin ardından konumunu güçlendirmek için attı. Zuckerberg'in açıklaması, açık ağırlıklı yapay zekaya verilen desteğin son göstergesi oldu. Şirketlerin artan yapay zeka masraflarından rahatsızlık duyması ve Anthropic, OpenAI ile Meta modellerini etkileyen son siber güvenlik olayları nedeniyle açık kaynaklı sistemlere ilgi artıyor. Kötü niyetli bir OpenAI modeli tarafından siber saldırıya uğrayan yazılım platformu Hugging Face, kapalı kaynaklı modellerin siber güvenlik çalışmalarında kullanım kısıtlamaları bulunması sebebiyle saldırıyı püskürtmek için Çin menşeli bir açık ağırlıklı modelden yararlandığını geçen ay açıklamıştı. Bu yıl şu ana kadar yaklaşık yüzde 10 değer kaybeden Meta hisseleri, bugün borsa açılışı öncesindeki işlemlerde yüzde 1 yükseldi.

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Foto - Meta’dan yapay zeka hamlesi! Cihaz üzerinde çalışan yeni model tanıtıldı

POLİTİKALARIN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇAĞRISI Zuckerberg yaptığı açıklamada, ABD'li şirketlerin açık ağırlıklı modellerde liderliği ele geçirebilmesi için ülkenin mevcut politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Çinli girişimler açık ağırlıklı model yarışında önde gidiyor. Moonshot imzalı Kimi K3'ün yanı sıra Alibaba'nın Qwen3.8-Max ve DeepSeek'in V4-Flash modelleri, ABD'li yapay zeka laboratuvarlarının en gelişmiş sistemleriyle yarışabilecek bir performans sergiliyor. Buna karşılık ABD'li geliştiriciler OpenAI, Anthropic ve Alphabet bünyesindeki Google'ın önde gelen modelleri kapalı kaynak kodlu kalmayı sürdürüyor. Açık kaynaklı modellere değinen Zuckerberg, "Amerikan laboratuvarları eğitim verileri konusunda birçok ilave kısıtlamaya uymak zorunda kaldığı için yabancı laboratuvarlar şu anda bu alanda çeşitli avantajlara sahip. Amerikan açık kaynaklı modellerinin zaman içinde lider konuma gelmesini istiyorsak ABD yönetiminin politikaları bu ek engelleri azaltmalıdır" ifadelerini kullandı. Zuckerberg ayrıca yabancı açık kaynaklı modellere erişimi kısıtlamanın etkili bir çözüm olmadığını sözlerine ekledi.

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Foto - Meta’dan yapay zeka hamlesi! Cihaz üzerinde çalışan yeni model tanıtıldı

Görüşmelere vakıf iki kaynağın Reuters haber ajansına aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi bu ayın başlarında yapay zeka geliştiricilerine açık ağırlıklı modelleri gönüllü güvenlik testlerine tabi tutmayacağını bildirdi. Zuckerberg açıklamasında, güçlü bir yapay zeka sistemini daha küçük bir modeli eğitmek için kullanma yöntemi olan model damıtma (distillation) yaklaşımını da savundu. Meta'nın, modellerin yayınlanma güvenlik kriterlerini onaylama yetkisini bağımsız yönetim kurulu üyelerine verecek bir yönetişim yapısı kuracağını kaydetti.

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