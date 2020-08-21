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Aktüel Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:42:42 -
Trabzon'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

TRABZON (AA) - Trabzon'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Öğle saatlerinde başlayan sağanağa kent sakinleri hazırlıksız yakalandı. Yağışın etkisini artırmasıyla bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Karadeniz Sahil Yolu'nun bazı kesimlerinde biriken su nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Ortahisar ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki yolun bir bölümünde çökme meydana geldi, rögarlar taştı.

Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sorun yaşanan bölgelere müdahalede bulundu.

Öte yandan, Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi'nin avlusunda cuma namazı kılanlar, sağanak nedeniyle zor anlar yaşadı.

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