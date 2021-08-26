  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dışişleri Bakanlığından Venezuela halkına başsağlığı mesajı
Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
İngiltere, eski askerini ve 200 hayvanını tahliye edecek
Gündem Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü
Gündem

Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 00:02:00 -
Trabzon'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü

Kaza, Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi Saraçlı Küme Evleri mevkiinde akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun istikametine doğru seyreden H.K. idaresindeki 19 BJ 273 plakalı araç ile aynı istikamette seyreden 54 yaşındaki Faruk Topal idaresindeki 55 TK 606 plakalı motosiklet şerit değiştirirken çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, motosiklet ve sürücüsü ayrı yerlere savruldu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarının üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Faruk Topal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü H.K.'nın yapılan kontrolde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü, sağlık kontrollerinin ardından Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili Akçaabat Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay