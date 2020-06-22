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Aktüel

Trabzon'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-22 20:32:35 -
Trabzon'da motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TRABZON (AA) - Trabzon'da motosikletlerin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaykara ilçesi Köseli Mahallesi'nde plakaları henüz öğrenilemeyen iki motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Ömer Özen (24) hayatını kaybetti, yaralanan Kenan Çakmak (30) ise Çaykara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hayatını kaybeden Özen'in savcılık sınavlarına girdiği ve atama beklediği öğrenildi.

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