Trabzon’da minibüs dereye uçtu: 15 yaralı
Trabzon Maçka'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsünün dereye uçması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.26 Aralık 2018 Çarşamba 14:34
Trabzon’un Maçka ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü dereye uçtu. Kazada, 15 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Maçka ilçesi Hamsiköy mevkiinde meydana geldi. Trabzon’dan Gümüşhane yönüne giden yolcu minibüsü, kardan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye düştü. Kazada, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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