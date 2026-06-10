Trabzon'da madencilerden protesto: 'Sadece hakkımızı istiyoruz'

Yomra ilçesinde Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Nesko Maden İşletmesi'nde yerin yaklaşık 300 metre altında çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek, Atatürk Alanı'nda basın açıklaması yaptı. "Köle değil madenciyiz" ve "Borç değil hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti. Maden işçileri adına açıklama yapan Muhteşem İskender, uzun süredir ücretlerini alamadıklarını belirterek, yaşadıkları mağduriyetin giderek büyüdüğünü söyledi.

70 çalışanın mağdur olduğunu belirten İskender, "Bugün burada oluşumuzun sebebi Yıldızlar Holding isimli firma çalışan arkadaşlarımızın haklarını ödememektedir. Mağduriyetler oluştu. Kimi arkadaşlarımız icralık, kimi arkadaşlarımızın gazı kesik, kimi arkadaşımızın da avukatlarla başı beladadır. Bugünlerde yaşadığımız bu sıkıntıları defalarca şirket yönetimine aktarmamıza rağmen üç aydır burada çalışan kardeşlerimizin maaşları ödenmemektedir. Biz yıllardır bu maden firmasıyla sorunlar yaşayıp, maaşlarımızı alamıyoruz. 2026 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde firma bize sadece ocak ve şubat maaşlarını ödemiş, geriye kalan aylardan ödeme yapmamıştır. Her hafta başı salı günü ödeyeceğini söyleyip, salı günü geldikten sonra ‘Arkadaşlar maaşlarınızı cumaya ödeyeceğiz' deyip, cuma günü telefonlara bakılmayıp ses soluk kesilmektedir. Zor durumdayız. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yıllardır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bazı arkadaşlarımız işten ayrılmasına rağmen tazminat ve benzeri yan haklarını alamamıştır. Bu memleketin taşına toprağına kurban olmaya hazırız. Biz madenciyiz, emekçiyiz, yerin altındayız ama sabırlar taşmıştır. İçeride defalarca yöneticilerle konuşmamıza rağmen hiçbir şekilde dertlerimize deva olunmamıştır. Bazı arkadaşlarımız günübirlik işlerde çalışıp kirasını, elektriğini ve benzeri sıkıntılarını çözmeye çalışmaktadır. Milletimizin takdirine sığınıyoruz, yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Madenciler olarak toplandık, hakkımızı istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Şirketin yetkililerine cuma gününe kadar süre veriyoruz. Bundan sonraki süreçte eğer bizim mağduriyetlerimizi gidermezseler, bizi bu düştüğümüz durumun içerisinden çıkarmazsalar Ankara dahil olmak kaydıyla her türlü eylemi harekete geçireceğiz. Gideceğiz hakkımızı arayacağız. Yıllardır şirketin bahanesi, derdi bitmiyor. Anlaya anlaya kendimizden geçtik, zor durumdayız. Başka derdimiz yoktur. Madenciyiz, gidip yeraltında işimizi, hakkımızı aramaya devam etmek istiyoruz. Bizim derdimiz rızık derdi, başka bir derdimiz yoktur. Ama yönetim kurulu hiçbir şekilde sesimizi duymamaktadır. 70 personelin tamamı zor durumda" ifadelerini kullandı.