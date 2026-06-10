  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı’ndan Rum ve Yunanlara aklınızını başınıza alın mesajı: Kıbrıs'ta tek taraflı hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz! Kardeş Kavgası Çocukları Vurdu! Türkiye imzaladı, İsrail titredi! 'Tüm planlarımız bozuldu' Nedim Şener'den Canlı Yayında Sert Tepki: "Hırsıza Hırsız Demek Suç Değil" ÖSYM açıkladı: YKS giriş belgeleri erişime açıldı Mahkemeden yeni mutlak butlan kararı: Partinin genel merkez kongresi iptal oldu AB’nin tavrına tek başına ayak diretiyor Siyonist aşkı başını yiyecek Bakan Tekin açıkladı: 12 Haziran Cuma günü okullar tatil edildi Mısır'dan Hayrat Şatır Açıklaması: "Öldü" İddiaları Yalanlandı Pakistan ordusu bir kez daha Afganistan'da çocuk katliamı yaptı!
Yerel Trabzon'da madencilerden protesto: 'Sadece hakkımızı istiyoruz'
Yerel

Trabzon'da madencilerden protesto: 'Sadece hakkımızı istiyoruz'

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Trabzon'da madencilerden protesto: 'Sadece hakkımızı istiyoruz'

Trabzon'un Yomra ilçesinde Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Nesko Maden'de çalışan işçiler, yaptıkları basın açıklamasında aylardır maaşlarını alamadıklarını iddia etti.

Yomra ilçesinde Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Nesko Maden İşletmesi'nde yerin yaklaşık 300 metre altında çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıklarını öne sürerek, Atatürk Alanı'nda basın açıklaması yaptı. "Köle değil madenciyiz" ve "Borç değil hakkımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıyan işçiler, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesini talep etti. Maden işçileri adına açıklama yapan Muhteşem İskender, uzun süredir ücretlerini alamadıklarını belirterek, yaşadıkları mağduriyetin giderek büyüdüğünü söyledi.

70 çalışanın mağdur olduğunu belirten İskender, "Bugün burada oluşumuzun sebebi Yıldızlar Holding isimli firma çalışan arkadaşlarımızın haklarını ödememektedir. Mağduriyetler oluştu. Kimi arkadaşlarımız icralık, kimi arkadaşlarımızın gazı kesik, kimi arkadaşımızın da avukatlarla başı beladadır. Bugünlerde yaşadığımız bu sıkıntıları defalarca şirket yönetimine aktarmamıza rağmen üç aydır burada çalışan kardeşlerimizin maaşları ödenmemektedir. Biz yıllardır bu maden firmasıyla sorunlar yaşayıp, maaşlarımızı alamıyoruz. 2026 yılının ortasına geldiğimiz şu günlerde firma bize sadece ocak ve şubat maaşlarını ödemiş, geriye kalan aylardan ödeme yapmamıştır. Her hafta başı salı günü ödeyeceğini söyleyip, salı günü geldikten sonra ‘Arkadaşlar maaşlarınızı cumaya ödeyeceğiz' deyip, cuma günü telefonlara bakılmayıp ses soluk kesilmektedir. Zor durumdayız. Çoluğumuz çocuğumuz var. Yıllardır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bazı arkadaşlarımız işten ayrılmasına rağmen tazminat ve benzeri yan haklarını alamamıştır. Bu memleketin taşına toprağına kurban olmaya hazırız. Biz madenciyiz, emekçiyiz, yerin altındayız ama sabırlar taşmıştır. İçeride defalarca yöneticilerle konuşmamıza rağmen hiçbir şekilde dertlerimize deva olunmamıştır. Bazı arkadaşlarımız günübirlik işlerde çalışıp kirasını, elektriğini ve benzeri sıkıntılarını çözmeye çalışmaktadır. Milletimizin takdirine sığınıyoruz, yapacak başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Madenciler olarak toplandık, hakkımızı istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Şirketin yetkililerine cuma gününe kadar süre veriyoruz. Bundan sonraki süreçte eğer bizim mağduriyetlerimizi gidermezseler, bizi bu düştüğümüz durumun içerisinden çıkarmazsalar Ankara dahil olmak kaydıyla her türlü eylemi harekete geçireceğiz. Gideceğiz hakkımızı arayacağız. Yıllardır şirketin bahanesi, derdi bitmiyor. Anlaya anlaya kendimizden geçtik, zor durumdayız. Başka derdimiz yoktur. Madenciyiz, gidip yeraltında işimizi, hakkımızı aramaya devam etmek istiyoruz. Bizim derdimiz rızık derdi, başka bir derdimiz yoktur. Ama yönetim kurulu hiçbir şekilde sesimizi duymamaktadır. 70 personelin tamamı zor durumda" ifadelerini kullandı.

O ülkeden Türkiye'ye davet! Madenler için işbirliği teklifi
O ülkeden Türkiye'ye davet! Madenler için işbirliği teklifi

Ekonomi

O ülkeden Türkiye'ye davet! Madenler için işbirliği teklifi

Çin'in Yünnan eyaletinde maden çökmesi sonucu 5 kişi öldü
Çin'in Yünnan eyaletinde maden çökmesi sonucu 5 kişi öldü

Dünya

Çin'in Yünnan eyaletinde maden çökmesi sonucu 5 kişi öldü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23