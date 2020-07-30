  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Trabzon'da kupa sevinci

Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanmasını coşkuyla kutladı

Yeniakit Publisher
2020-07-30 00:55:28 -
Trabzon'da kupa sevinci

TRABZON (AA) - Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 10 yıl sonra kupa hasretinin son vermesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'nda toplandı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, burada ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

Güvenlik görevlileri, bu sırada Atatürk Alanı'nı trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak taraftarları uyardı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı