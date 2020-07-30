Trabzon'da kupa sevinci
Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek kupayı kazanmasını coşkuyla kutladı
TRABZON (AA) - Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasını coşkuyla kutladı.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 10 yıl sonra kupa hasretinin son vermesinin ardından bordo-mavili taraftarlar, Atatürk Alanı'nda toplandı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar, burada ellerindeki meşaleleri yakarak sevinç gösterilerinde bulundu. Taraftarlar, müzik eşliğinde kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.
Güvenlik görevlileri, bu sırada Atatürk Alanı'nı trafiğe kapatırken, sosyal mesafenin korunması içinde sürekli ikazlarda bulunarak taraftarları uyardı.