  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da, Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza kesildi
Aktüel

Trabzon'da, Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 18:51:57 -
Trabzon'da, Kovid-19 kurallarına uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira ceza uygulandı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme ve personel servislerinde 35 unsur, 127 personel ile 28 noktada 40 fabrika, 165 işletme ve 71 personel servisinin denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde maske kullanım zorunluluğuna uymayan 5 kişiye, 4 bin 500 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın k..
Muhittin Böcek'ten kötü haber
Siyaset

Muhittin Böcek'ten kötü haber

Koronavirüs tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in durumunun kritik olduğu, vücudu..
AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı
Gündem

AFAD'dan tüyler ürperten paylaşım! Türkiye’ye ‘hazır ol’ mesajı

AFAD'dan tüyler ürperten deprem haritasını yayınladı. Türkiye'de 10 ayda 20 bine yakın deprem oldu.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay