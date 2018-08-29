Trabzon'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tur otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafikkazasında ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:34
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Akçakale Mahallesi mevkisinde, Trabzon'dan Giresun istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 KF 315 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolun karşı şeridine geçti.
Otomobil ile bu şeritte seyir halindeki 33 KNE 44 plakalı tur otobüsü çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından park halindeki yabancı plakalı otomobil ile bir iş yerine çarparak durabildi.
Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan yolcular ise yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla il genelindeki hastanelere kaldırıldı.
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