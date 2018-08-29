Trabzon'da katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Akçakale Mahallesi mevkisinde, Trabzon'dan Giresun istikametine giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 KF 315 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolun karşı şeridine geçti.

Otomobil ile bu şeritte seyir halindeki 33 KNE 44 plakalı tur otobüsü çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan otobüs, önce yol kenarındaki otobüs durağına, ardından park halindeki yabancı plakalı otomobil ile bir iş yerine çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan yolcular ise yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla il genelindeki hastanelere kaldırıldı.