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Trabzon'da karşı şerite geçen otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında karşı şeride geçen otomobil, tur otobüsüyle çarpıştı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:58
Trabzon'da karşı şerite geçen otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 10 yaralı

Giresun istikametine gitmekte olan Abbas Okumuş (46) yönetimindeki 61 KF 315 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akçakale Mahallesi’nde karşı şeride geçti. O esnada Trabzon istikametine gitmekte olan tur otobüsüne çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü.

PARK HALİNDEKİA RACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Tur otobüsü çarpışmanın etkisiyle ilk önce yol kenarında bulunan durağı girdi sonra park halinde bulunan bir otomobile çarparak durabildi. Kazada karşı şeride geçen otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, Mersin’den yola çıkan tur otobüsünde bulunan 45 kişiden 10’u yaralandı.

Kaza sonrası Karadeniz sahil yolunda uzun kuyruklar oluşurken, tur otobüsünde bulunan yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası ortadan ikiye bölünen otomobil kepçe yardımıyla yol kenarında çekilirken, yol tekrar trafiğe açıldı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:58
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