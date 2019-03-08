Trabzon'da "Karadeniz Kariyer Fuarı" düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı himayesinde, KTÜ'nün ev sahipliğinde organize edilecek fuara 10 binin üzerinde üniversite öğrencisi ve mezunun katılması bekleniyor

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde "Karadeniz Kariyer Fuarı" organize edilecek. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin ev sahipliğindeki fuarın 11-12 Mart'ta düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, fuarın amacının, öğrenci ve üniversite mezunlarına iş ve staj imkanı sağlamanın yanı sıra yöneticilerin, genç yeteneklerle iletişim kurmasını ve deneyim paylaşmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Amasya, Artvin Çoruh, Avrasya, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ondokuz Mayıs, Ordu, Recep Tayyip Erdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa ile Trabzon Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı fuara, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektörden 150 firma ve kurumun katılacağı kaydedildi. Açıklamada, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 11 Mart Pazartesi günü saat 10.00'da açılışı yapılacak fuara, 10 binin üzerinde üniversite öğrencisi ve mezunun katılmasının beklendiği aktarıldı.

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