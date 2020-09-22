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Aktüel Trabzon'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı
Aktüel

Trabzon'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:40:07 -
Trabzon'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kanalizasyon çalışmasında toprak yığınının altında kalan işçi kurtarıldı.

İlçenin Çukurçayır Mahallesi'nde, Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında boru döşeyen işçilerden Muammer Öksüz'ün (36) üzerine toprak yığını kaydı.

Beline kadar toprağa gömülen Öksüz, diğer işçilerce kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer Öksüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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