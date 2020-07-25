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Aktüel

Trabzon'da kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-25 02:20:55 -
Trabzon'da kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

TRABZON (AA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonete arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Araklı-Trabzon güzergahında seyir halinde olan Yasin Ustaömer (30) idaresindeki 61 ABK 365 plakalı hafif ticari araç, Kalecik tüneli girişinde Erkan T. yönetimindeki 28 K 9024 plakalı kamyonete arkadan çaptı.

Kazada, araç sürücüsünün yanı sıra yolcular Şener Tüzenli (22), Oğuzhan Baytürk ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu sürücü ve yolcular, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından kısa süreli trafiğe kapanan Trabzon-Rize kara yolu çalışmaların ardından yeniden açıldı.


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