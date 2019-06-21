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Trabzon’da kafes balığı üretiminden yaklaşık 30 milyon dolarlık döviz girdisi beklentisi

Trabzon’da bu yıl denizde ve karada yetiştirilen çoğunluğu Somon olan balıklarının yüzde 90’ı ihraç edilirken, bu ihracattan yaklaşık 30 milyon dolar döviz girdisi sağlanması bekleniyor.

21 Haziran 2019 Cuma 09:11
Trabzon’da kafes balığı üretiminden yaklaşık 30 milyon dolarlık döviz girdisi beklentisi

Trabzon’da bu yıl denizde ve karada yetiştirilen çoğunluğu Somon olan balıklarının yüzde 90’ı ihraç edilirken, bu ihracattan yaklaşık 30 milyon dolar döviz girdisi sağlanması bekleniyor.


Kafes balıklarından elde edilen döviz girdisi her geçen gün artarken geçen sene bu rakamın 25 milyon dolar olduğu belirtildi.


Trabzon’da çoğunluğunu Karadeniz Somonu olmak üzere 5 bin tonun üzerinde Somon ve Levrek üretimi yapıldı. Trabzon’da 8 işletme tarafından üretilen balıklar başta Japonya olmak üzere Gürcistan, Vietnam, Rusya, BAE, Endonezya, Malezyagibi dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilirken, denizlerde yetiştirilen somon ve levrek üretim hasadı da deniz suyunun ısınmasıyla birlikte sona erdi.


Son yıllarda ihracatta talep gören gökkuşağı alabalığının uluslararası piyasalarda Norveç somon balığının yerine tercih edilmeye başlamasıyla birlikte bu balığın hasadına bu yılın Mayıs ayı itibariyle başlamıştı. Yaklaşık 4 kilogramı bulan Gökkuşağı alabalığının iç tüketiminden ziyade dış piyasada tüketildiği kaydedildi.


Öte yandan Trabzon’da yetiştirilen Somon ve Levrek balığı dış piyasalarda oldukça rağbet görürken, ihracat rakamları da özellikle son 5 yılda önemli oranda artış sağladığı gözlendi.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:11
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